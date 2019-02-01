Ранее судимый мужчина задержан во время продажи боеприпасов – полиция Луганской области

Правоохранители Луганской области задержали 30-летнего ранее судимого жителя г.Лисичанск в момент сбыта им боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Луганской области, при проведении дальнейших следственно-оперативных действий и проверки причастности мужчины к совершению преступлений установлено, что этот человек 27 января звонил в дежурную часть и сообщал о подготовленных им взрывах в Лисичанске.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ст. 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".