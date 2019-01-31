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20:26 31.01.2019

ЕС стремится к тому, чтобы избежать силовых решений конфликта в Венесуэле

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ЕС стремится к тому, чтобы избежать силовых решений конфликта в Венесуэле

ЕС стремится к тому, чтобы избежать насильственного или военного решения конфликта в Венесуэле, сообщила в четверг глава Европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Одна из наших основных целей, в отношении которой мы едины - это избежать любых насильственных или военных вариантов, исходящих из самой страны (Венесуэлы - ИФ) или с территорий за ее пределами", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Бухаресте.

По словам Ф.Могерини, история континента и региона, в котором располагается Венесуэла, указывает на возможность использования силы для решения конфликта в Венесуэле.

Ф.Могерини также вновь выразила поддержку Национальной Ассамблее Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #ес #решение
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