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10:58 28.01.2019

Эк-главред LIGA.net Иванцов возглавил "НВ Бизнес"

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Портал NV.ua заявил о перезапуске делового блока "НВ Бизнес" с новым главным редактором проекта Олегом Иванцовым, который до конца прошлого года в течение семи лет был главным редактором новостного портала LIGA.net.

В "НВ Бизнес" О.Иванцов будет отвечать за редакционный контент и коммерческие показатели делового блока NV.ua, говорится в сообщении ресурса.

Своей первой задачей руководитель "НВ Бизнес" назвал формирование команды журналистов - профильных обозревателей и редакторов новостей.

Как сообщалось, Liga.net ("ЛИГАБизнесИнформ") с 14 января 2019 года возглавил Борис Давиденко. Ранее он занимал должность шеф-редактора отдела "Бизнес" Liga.net, затем несколько лет возглавлял аналитическую платформу VoxUkraine.

В медиагруппу НВ компании Dragon Capital Томаша Фиалы входят журнал "Новое время", "Радио НВ" и портал NV.ua. Главный редактор медиагруппы – Виталий Сыч.

Теги: #сми #кадры #портал #бизнес
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