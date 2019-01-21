Пинчук опровергает информацию о якобы финансировании отчета Skadden о судебном процессе Тимошенко

Виктор Пинчук не являлся источником никаких средств, используемых для оплаты гонорара юридической компании Skadden за подготовку отчета, исследующего судебный процесс и осуждение Юлии Тимошенко, и ни в какой мере не был ответственен за эти расходы, заявила пресс-служба украинского бизнесмена.

"Понимание Skadden о том, что их работа финансировалась г-ном Пинчуком, абсолютно неверно", – говорится в ее ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно упоминания имени В.Пинчука в документах FARA (Foreign Agents Registration Act) юридической компании Skadden.

"Ни г-н Пинчук, ни компании, аффилированные с ним, никогда не являлись клиентами Skadden. Г-н Пинчук и его команда не имели никакого отношения к работе проделанной Skadden, включая подготовку или распространение их отчета", – подчеркнули в пресс-службе украинского бизнесмена и филантропа.

Министерство юстиции США 17 января опубликовало сообщение о решении Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom зарегистрироваться как иностранный агент в системе FARA за заказанный Минюстом Украины при содействии Пола Манафорта в 2012 году отчет по исследованию дела против Ю.Тимошенко. Такая регистрация произошла в результате мирового соглашения, в котором юрфирма признала нарушение обязательств о регистрации, так как заказанная работа использовалась для кампании в США. По результатам мирового соглашения Skadden уплатит полученные за украинский заказ средства Казначейству США.

Согласно документам, всего компания получила около $4,66 млн, однако Минюст Украины уплатил лишь около $12 тыс., тогда как остальная сумма была получена от украинского бизнесмена через компанию Black Sea View Ltd П.Манафорта. Издание Financial Times обнародовало документ, в котором Skadden высказывает мнение, что якобы эти работы в значительной мере финансировал В.Пинчук.