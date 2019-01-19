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21:55 19.01.2019

В Украине наблюдаются проблемы с работой интернета от "Укртелеком"

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В Украине наблюдаются проблемы с работой интернета от "Укртелеком"

Компания "Укртелеком" сообщила, что из-за аномального увеличения трафика на серверах компании наблюдаются проблемы с доступом к сети Интернет, сообщает пресс-служба "Укртелекома".

"Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом. Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов", - говорится в сообщении.

В то же время пользователи по всей Украине начали массово жаловаться в соцсетях на отсутствие подключения к сети.

В "Укртелекоме" надеются на полное решение проблемы в течение нескольких часов.

"Нам очень жаль за ситуацию, которая возникла. Надеемся на понимание", - добавили в компании.

 

Теги: #украина #интернет #укртелеком
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