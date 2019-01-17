Адвокат Вышинского считает обыски давлением на него как на правозащитника

Адвокат Андрей Доманский, который является защитником руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, считает проводимые в четверг обыски давлением на него как на правозащитника.

"Это, в первую очередь, давление на меня как на правозащитника, поскольку я занимаюсь как делами журналистов, так и политически преследуемых в Украине лиц. Мне в свое время говорили после моих выступлений в Брюсселе и Вашингтоне, что меня ждет "ответочка": вот она, по всей видимости, и пришла", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

А.Доманский отметил, что обыски проводятся у него дома, в офисе и у его помощника. Частично они уже завершились, и ничего "не было изъято", что, по его мнению, также свидетельствует о политическом характере происходящего.

А. Доманский указал, что в деле 2013 года, о котором сообщила Генпрокуратура Украины, он выступал в качестве адвоката.

Ранее в четверг в Генпрокуратуре агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что обыски по трем адресам, в том числе у адвоката Андрея Доманского, связаны с производством по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене.