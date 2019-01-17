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10:00 17.01.2019

Адвокат Доманский утверждает, что Генпрокуратура проводит обыски в его доме и офисе

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Адвокат Доманский утверждает, что Генпрокуратура проводит обыски в его доме и офисе

Адвокат Андрей Доманский утверждает, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят следственные действия (обыски) по месту его жительства, в офисе, а также у его помощника в то время, пока он находится в Херсоне, где изучает материалы дела и ожидает назначенного на сегодня судебного заседания по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей его клиенту – руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса в продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника", - написал А.Доманский в четверг утром в своей странице в соцсети Фейсбук.

В этой связи он поблагодарил "комитет защиты прав адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области", и его членов, которые сейчас непосредственно осуществляют защиту его прав "на данных мероприятиях, организованных Генеральной прокуратурой Украины".

Согласно данным, указанным А.Доманским на своей странице в соцсети, проживает он в Киеве, и кроме адвокатской деятельности также работает в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, офис которой расположен в на ул.Кириловской в Подольском районе Киева.

Также адвокат в своем посте указал, что в настоящее время находится в г.Херсон в здании ГУ СБ Украины по АР Крым.

Теги: #генпрокуратура #вышинский #обыски
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