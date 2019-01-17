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08:45 17.01.2019

Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

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Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

В настоящее время Пентагон ищет пути повышения уровня возможностей отслеживать гиперзвуковые ракеты, в первую очередь с помощью существующих датчиков, которые развернуты в космосе, сообщают СМИ со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне США.

Пентагон активно разрабатывает меры по противодействию гиперзвуковому оружию, которым обладают Россия и Китай. Для того, чтобы отслеживать пролет гиперзвуковых ракет предполагается использовать соответствующие датчики в космическом пространстве, сообщило агентство на брифинге для корреспондентов, аккредитованных при Пентагоне.

Оно проинформировало, что изучает возможности создания системы космического базирования, в рамках которой космические корабли будут оснащены ракетами, способными уничтожать боеголовки в космосе.

Как отметило агентство, еще одним направлением деятельности является разработка способов выведения из строя баллистических ракет сразу же после их пуска.

В этих целях рассматривается вариант оснащения новыми типами ракетного оружия истребителей-невидимок F-35, которые могут патрулировать места предположительных ракетных пусков.

В четверг, как ожидается, во время посещения Пентагона всеобъемлющий обзор нынешнего состояния системы ПРО США представит президент Дональд Трамп.

Высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил журналистам, что новая стратегия ПРО направлена, в первую очередь, против угроз со стороны так называемых "стран-изгоев" - Ирана и КНДР, что касается России и Китая, то США обеспечивают для них "прозрачность" своих планов по ПРО.

Он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к установлению с Россией и Китаем нормальных отношений.

По словам чиновника, "для сдерживания потенциальной ядерной угрозы со стороны России и Китая США продолжают полагаться на свой ядерный арсенал".

Теги: #развитие #сша #про
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