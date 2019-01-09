Члены Синода Вселенского патриархата подписали публичную копию Томоса для Украины – архиепископ Евстратий (Зоря)

Члены Синода Вселенского патриархата подписали публичную копию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, пояснил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Подписи членов Синода Вселенского патриархата на публичной копии для Украины поставлены. (Оригиналом Томоса считается текст, записанный и подписанный в Кодексе Вселенского патриархата, то есть собрании актов…)", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

Свой пост архиепископ Евстратий (Зоря) проиллюстрировал фотографией Вселенского патриарха Варфоломея и членов Синода с документом.

Ранее он пояснял, что грамота, переданная 6 января, - это публичная официальная копия Томоса для Украины. "Технически Томос - это решение Вселенского патриарха и Святого и Священного Синода об автокефалии, внесено в соответствующий Кодекс. Грамота, переданная в воскресенье, 6 января, - публичная официальная копия для Украины", - написал архиепископ в Фейсбуке.