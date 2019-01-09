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12:29 09.01.2019

Все члены синода Вселенского патриархата подписали Томос для Украины

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Все члены синода Вселенского патриархата подписали Томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает ТСН.

"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявлял, что Томос об автокефалии будет возвращен в Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

Теги: #пцу #синод #церковь #вселенский_патриархат #томос
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