Грузинская православная церковь пока не комментирует вопрос предоставления автокефалии украинской церкви

Позиция Грузинской православной церкви по вопросу предоставления украинской церкви автокефалии будет озвучена на заседании Священного Синода, которое состоится в ближайшее время, сказал местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).

"Пока я не могу сообщить о позиции Священного Синода, она будет озвучена после очередного заседания, которое состоится в ближайшее время", - сказал митрополит Шио в воскресенье журналистам.

В патриархии Грузии заявили журналистам, что вопрос предоставления автокефалии Украине очень чувствительный и будет рассматриваться Синодом исключительно в рамках действующих церковных канонов.