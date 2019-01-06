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12:42 06.01.2019

Грузинская православная церковь пока не комментирует вопрос предоставления автокефалии украинской церкви

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Грузинская православная церковь пока не комментирует вопрос предоставления автокефалии украинской церкви

Позиция Грузинской православной церкви по вопросу предоставления украинской церкви автокефалии будет озвучена на заседании Священного Синода, которое состоится в ближайшее время, сказал местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).

"Пока я не могу сообщить о позиции Священного Синода, она будет озвучена после очередного заседания, которое состоится в ближайшее время", - сказал митрополит Шио в воскресенье журналистам.

В патриархии Грузии заявили журналистам, что вопрос предоставления автокефалии Украине очень чувствительный и будет рассматриваться Синодом исключительно в рамках действующих церковных канонов.

Теги: #грузия #церковь #томос
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