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11:57 29.12.2018

Митрополит Онуфрий: Константинопольский патриархат участвует в борьбе власти с УПЦ (МП)

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Митрополит Онуфрий: Константинопольский патриархат участвует в борьбе власти с УПЦ (МП)

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий считает, что Константинопольский патриархат участвует в борьбе украинской власти с УПЦ(МП).

Как сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ(МП), в своем докладе на епархиальном собрании духовенства Киевской епархии митрополит Онуфрий назвал "болезненным моментом борьбы против УПЦ участие (в нем - ИФ) братьев по вере из Константинопольского патриархата"

«Символично, что в этом году мы вспоминаем, как 100 лет назад начались репрессии духовенства и мирян Святой Церкви со стороны атеистической власти. Казалось бы, что эти кровавые годы истории никогда больше не повторятся на нашей земле", - отметил предстоятель.

Он подчеркнул, что «мы живем под угрозой принятия украинским парламентом откровенно антицерковных законов, направленных на уничтожение Украинской православной церкви - Церкви украинского народа с тысячелетней историей».

«Еще больнее для нас, православных, является то, что борьба против нашей Церкви ведется с помощью Константинопольского патриархата - наших единоверцев, братьев по вере», - констатировал митрополит Онуфрий.

По его словам, за этот год из-за политической ситуации в стране, прекратили свою деятельность два храма, которые действовали на территориях воинских частей - храм при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и храм, который действовал при военной части А-0222 отдельного полка президента Украины, последний - руководством военной части был передан другой конфессии.

"Как стало известно, директиву Генштаба ВСУ с грифом «для служебного пользования» не допускать капелланов УПЦ в военные части получили все командиры еще весной 2018 года. К сожалению, надо сказать, что все военные и другие ведомственные храмы Украинской православной церкви находятся под угрозой закрытия", - подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

.По его словам "сегодня духовенство, монашество и миряне УПЦ находятся под давлением сил, которые имеют большое влияние на средства массовой информации, и формируют информационную политику украинского общества".

Теги: #церковь #упц_мп #онуфрий
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