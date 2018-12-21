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18:51 21.12.2018

Порошенко предлагает создавать ветеранские организации воинских частей

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Порошенко предлагает создавать ветеранские организации воинских частей

Президент Украины Петр Порошенко не только поддерживает идею прикрепления ветеранских организаций по региональному признаку, но и предлагает создавать ветеранские организации воинских частей.

"Чтобы каждая бригада имела свою ветеранскую организацию и чтобы она не забывала, что ветераны не теряют связь с тем подразделением, где они служили", - сказал П.Порошенко на встрече с Советом ветеранов Украины в Житомирской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил важность роли ветеранов, особенно для молодого поколения. Президент привел пример, когда после введения военного положения за два дня в военкоматы пришли 30 человек резерва первой очереди, а участников АТО - 165.

В то же время П.Порошенко указал на недопустимость ситуации, когда отдельные лица, которые не имеют и не имели отношения к военной службе, прикрываясь камуфляжем, решают личные вопросы или делают на этом своеобразный бизнес, участвуют в рейдерских действиях. "Государство должно на это соответствующим образом реагировать. Потому что это дискредитирует государство", - подчеркнул он.

Теги: #порошенко #воинская_часть #ветераны
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