Водовод на Торецк, прекративший работу из-за аварии, начнут заполнять водой в пятницу – глава Донецкой ОВГА

Водовод на Торецк (Донецкая обл.), который приостановил работу из-за аварии 16 декабря, начнут заполнять водой в пятницу, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

На своей странице в "Фейсбук" он, ссылаясь на и.о. генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" Александра Дубика, написал, что сейчас запускают насосные агрегаты и начинают заполнять водовод.

Глава ОВГА напомнил, что авария произошла вечером 16 декабря между Горловкой и Торецком в районе поселка Пивденное. В результате повреждения потери воды достигали 1500 кубометров в час, и работа водопровода была приостановлена. Восстанавливать его начали 19 декабря, после получения подтверждения режима тишины. Службы работали как на контролируемой Украиной территории, так и в "серой зоне". Саперы обнаружили повреждения в трех местах, причем два - от мин калибра 120 мм.

А.Куць отметил, что в субботу, после заполнения водовода водой, его должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных ремонтных работ