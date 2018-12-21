События

17:07 21.12.2018

Водовод на Торецк, прекративший работу из-за аварии, начнут заполнять водой в пятницу – глава Донецкой ОВГА

1 мин читать
Водовод на Торецк, прекративший работу из-за аварии, начнут заполнять водой в пятницу – глава Донецкой ОВГА

Водовод на Торецк (Донецкая обл.), который приостановил работу из-за аварии 16 декабря, начнут заполнять водой в пятницу, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

На своей странице в "Фейсбук" он, ссылаясь на и.о. генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" Александра Дубика, написал, что сейчас запускают насосные агрегаты и начинают заполнять водовод.

Глава ОВГА напомнил, что авария произошла вечером 16 декабря между Горловкой и Торецком в районе поселка Пивденное. В результате повреждения потери воды достигали 1500 кубометров в час, и работа водопровода была приостановлена. Восстанавливать его начали 19 декабря, после получения подтверждения режима тишины. Службы работали как на контролируемой Украиной территории, так и в "серой зоне". Саперы обнаружили повреждения в трех местах, причем два - от мин калибра 120 мм.

А.Куць отметил, что в субботу, после заполнения водовода водой, его должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных ремонтных работ

Теги: #овга #водовод #куць
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Донецкой ОВГА просит Сайдика о содействии в доступе международных организаций к украинцам в тюрьмах оккупированного Донбасса

Авдеевку и семь близлежащих поселков в понедельник начнут подключать к газоснабжению – глава Донецкой ОВГА

Порошенко назначил Александра Куця новым главой Донецкой ОВГА

Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

Женщина, раненая в Троицком, находится в реанимации

Завершается восстановление моста в Троицком

В Донецкой области без воды осталось 60 тыс. человек из-за прорыва водовода

Проезд по бульвару Верховной Рады в Киеве перекрыт из-за порыва водовода

Прокуратура и СБУ провели обыски в одном из департаментов Луганской ОВГА

На Луганщине боевики не прекращают нарушать режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко предлагает создавать ветеранские организации воинских частей

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

Боевики в пятницу осуществили три обстрела позиций объединенных сил, без потерь

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

Корпорация "Богдан" передала армии еще 20 грузовиков "Богдан 6317" повышенной проходимости

Три прихода Винницкой епархии УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ

Суд отпустил под залог полицейских, подозреваемых в избиениях и вымогательстве в метро Харькова

Министерство ветеранов должно заработать через 2-3 недели – Порошенко

Минздрав Украины вдвое увеличил финансирование взрослой онкологии

Конкурсные комиссии отобрали руководителей трех медучреждений Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА