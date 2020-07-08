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09:53 08.07.2020

Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

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Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

Глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет министров Украины за признанием масштабных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Как сообщается на странице Луганской обладминистрации в Facebook, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам, выгорело около 5 тыс га леса. Лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы.

По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александра Чалого, в среду проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки. К тушению пожара всего привлечено 231 единица техники и 744 личного состава ГСЧС, ВСУ и Национальной полиции. На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г.Северодонецка и пгт Новоайдар по 7 человек.

"Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два учреждения, в которых одновременно можно разместить 110 человек", - рассказал Гайдай.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения находится 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

Теги: #овга #чс #луганская_область #пожар
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