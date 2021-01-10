В "серой зоне" на Донбассе ремонтники нашли место повреждения на водоводе в Торецке

Ремонтники нашли в "серой" зоне на Донбассе место повреждения на водоводе в прифронтовом Торецке и окрестностях, которые с 4 января остались без водоснабжения. Ремонтные работы продолжат в воскресенье, 10 января, сообщила пресс служба КП "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня специалисты Часовоярского РПУ обследовали участок водовода "Горловка-Торецк" в "серой" зоне и обнаружили место повреждения. 10 января планируется продолжить ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" в субботу, 9 января, обследовали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк", где из-за порывов с 4 января прекращено водоснабжение населения г.Торецк и 4 населенных пунктов Торецкого городского совета (всего 37 923 человека).