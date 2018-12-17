Во Львове подписали договор о демонтаже аварийной стелы монумента Славы

Галицкая районная администрация Львова подписала договор с компанией "БК Альтера" о начале работ по демонтажу аварийной стелы монумента Славы, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня Галицкая районная администрация и подрядная организация подписали договор о начале демонтажа аварийной стелы монумента Славы. Напоминаю, во время обследования выяснилось, что самая высокая стела монумента находится в остро аварийном состоянии", - цитирует пресс-служба слова заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко.

По его словам, конкурс на работы объявляли трижды, но желающих не было.

"Работы начнут, когда позволят погодные условия. Часть элементов могут быть переданы в музей "Территория террора", - цитирует пресс-служба слова А.Москаленко.

Смета работ, согласно договору, составляет 300 тысяч грн.

Как уточнил глава Галицкой районной администрации Андрей Зозуля, сначала пройдет демонтаж гранитных элементов, потом барельефов и только после этого пройдет демонтаж самой стелы.

Как сообщалось, Львовский горсовет в мае 2017 года создал рабочую группу для решения вопроса экспонирования монумента Славы по улице Стрыйской во Львове.

В феврале 2018 года исполком горсовета принял решение о проведении противоаварийных работ на памятнике. После исследований ученым "Львовской политехники" техническое состояние 30-метровой стелы признали остро аварийным.

Как сообщалось, намерения демонтировать 30-метровый пилон Монумента славы на ул.Стрыйской во Львове в связи с аварийным состоянием его несущих конструкций были озвучены еще в феврале текущего года.

Монумент Славы (открыт в 1970 году, ранее - Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил) - мемориал в память о Красной (Советской) армии, одной из победительниц над нацизмом во Второй мировой войне. Расположен в Центральном парке культуры и отдыха города. Возле мемориала традиционно проходят торжества, посвященные празднованию Дня Победы.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона с пятью горельефами, олицетворяющими основные виды войск, бронзовой скульптурной группы из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери и массивной гранитной стелы с шестью большими медными горельефами: "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа".

В 2007 году была создана комиссия по вопросу возможного сноса мемориала или отдельных его элементов, как "имперско-большевистских символов", но в конце февраля 2014 года горисполком Львова поставил точку на дискуссии о будущем Монумента Славы и постановил, что демонтажу он не подлежит.

В то же время, в апреле 2017 года депутаты от Украинской Галицкой партии потребовали от городского головы демонтировать Монумент Славы в рамках законов о декоммунизации. 18 мая того же года городской голова Львова Андрей Садовой создал рабочую группу по вопросу будущего монумента Славы.

Монумент Славы регулярно подвергается нападениям со стороны вандалов. В частности, в феврале 2018 года на нем были повреждены некоторые элементы и нанесены надписи белой краской. В июне 2017 года неизвестные облили монумент красной краской.