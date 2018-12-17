События

12:53 17.12.2018

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

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Работа Шевченковского районного суда г.Киева прекращена в связи с сообщением о минировании.

"17 декабря 2018 в 12:15. в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о минировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда", - сказано в сообщении на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Как сообщает интернет-издание "Киев оперативный", эвакуируют знание Шевченковского райсуда на ул.Дегтяревская, 31-А, где в 14:00 в понедельник должно начаться заседание по делу нардепа Надежды Савченко.

Теги: #савченко #шевченковский_райсуд
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