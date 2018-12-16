Экс-ректор университета налоговой службы Мельник скончался в "Феофании"

Бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник скончался в воскресенье в Киеве в возрасте 61 года, сообщает интернет-издание "Украина молода" со ссылкой на друзей семьи.

"Петр Мельник умер в больнице "Феофания" от двусторонней пневомонии", - говорится в заметке.

Как сообщалось, органы прокуратуры расследовали два уголовных производства в отношении П.Мельника.

В одном уголовном производстве П.Мельник проходил по ст. 368 УК Украины (взятка). 25 ноября 2015г Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении П.Мельника и других сотрудников вуза, уличенных во взяточничестве. Данное дело было открыто по факту получения лицами по предварительному сговору от студентов вуза за содействие в зачислении на 5 курс университета бюджетной формы обучения неправомерной выгоды в общей сумме 177 тыс. грн путем перечисления денежных средств этими лицами и их родственниками в разных суммах на предоставляемые им банковские счета предприятия, учредителями которого были родственники руководителя университета.

Второе уголовное производство было открыто по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщала Киевская облпрокуратура, что досудебным расследованием было установлено, что в течение 2007-2008 годов экс-ректор Налоговой академии, не имея законных полномочий, провел операцию по отчуждению 4 объектов государственной собственности обществу, учредителями которого являются его жена и сын. Отчужденное имущество, которое находилось в оперативном управлении Национального университета ГНС Украины, находилось в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г.Симферополь.

"Стоимость нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн, что на момент совершения уголовных преступлений в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - информировали в облпрокуратуре.

Данное дело было передано в Бородянский районный суд Киевской области, который 5 декабря 2017 года признал П.Мельника невиновным в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением "в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии".

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Бородянского райсуда. "Я не согласен с делом ректора Мельника. Мы выиграли в Высшем хозяйственном суде и вернули все это имущество которое было признано судом незаконно приватизировано, …но тем не менее суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию и я уверен, что у нас есть аргументы чтобы апелляционный суд все таки определил ему наказание", - сказал генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов.

Ю.Луценко также отметил, что у Генпрокуратуры есть доказательства, что экс-ректор лично давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4 тыс.кв.м