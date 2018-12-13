УПЦ (МП) считает нарушением канонов литургию представителя Константинополя в Андреевской церкви

Представитель Константинопольского патриархата епископ Эдмонтонский и Западной епархии Иларион (Рудник) совершил литургию в Андреевском храме г.Киев без благословения главы Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия и ее следует квалифицировать как нарушение канонов, заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ (МП).

"Совершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

Там также подчеркнули, что УПЦ (МП) не признает распространение юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины. "Таким образом, упомянутые действия Константинопольского патриарха вообще и действия епископа Илариона в частности следует расценивать как антиканонические и ведущие к углублению конфликта", - заявили в УПЦ (МП).

Кроме того, как отмечается в комментарии, Андреевская церковь не относится к территории посольства ни одной страны, то есть не является посольским храмом, к которому можно было бы применить принцип экстерриториальности.

В УПЦ (МП) также считают, что несмотря на то, что Андреевская церковь принадлежит государству, его использование в богослужебных целях представителями других поместных православных церквей должно регламентироваться церковным правилам, а не только договоренностями с государственной властью.

В УПЦ (МП) отмечают, что свершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий является каноническим епископом г.Киева и обладает всей полнотой архиерейской власти. Поэтому, даже если принять точку зрения Константинопольского патриархата, что Украина якобы является теперь уже его канонической территорией, то Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий остается, и сам патриарх Варфоломей признает его каноническим Митрополитом Киевским. Следовательно, даже с точки зрения канонической логики Константинопольского патриархата самовольно совершенную иерархом этой церкви сегодня литургию в г.Киеве следует квалифицировать как однозначное нарушение канонов и порядка церковной жизни", - заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ (МП).

Ранее в этот день в Андреевской церкви в Киеве началась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.