События

17:22 13.12.2018

УПЦ (МП) считает нарушением канонов литургию представителя Константинополя в Андреевской церкви

2 мин читать
УПЦ (МП) считает нарушением канонов литургию представителя Константинополя в Андреевской церкви

 Представитель Константинопольского патриархата епископ Эдмонтонский и Западной епархии Иларион (Рудник) совершил литургию в Андреевском храме г.Киев без благословения главы Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия и ее следует квалифицировать как нарушение канонов, заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ (МП).

"Совершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

Там также подчеркнули, что УПЦ (МП) не признает распространение юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины. "Таким образом, упомянутые действия Константинопольского патриарха вообще и действия епископа Илариона в частности следует расценивать как антиканонические и ведущие к углублению конфликта", - заявили в УПЦ (МП).

Кроме того, как отмечается в комментарии, Андреевская церковь не относится к территории посольства ни одной страны, то есть не является посольским храмом, к которому можно было бы применить принцип экстерриториальности.

В УПЦ (МП) также считают, что несмотря на то, что Андреевская церковь принадлежит государству, его использование в богослужебных целях представителями других поместных православных церквей должно регламентироваться церковным правилам, а не только договоренностями с государственной властью.

В УПЦ (МП) отмечают, что свершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий является каноническим епископом г.Киева и обладает всей полнотой архиерейской власти. Поэтому, даже если принять точку зрения Константинопольского патриархата, что Украина якобы является теперь уже его канонической территорией, то Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий остается, и сам патриарх Варфоломей признает его каноническим Митрополитом Киевским. Следовательно, даже с точки зрения канонической логики Константинопольского патриархата самовольно совершенную иерархом этой церкви сегодня литургию в г.Киеве следует квалифицировать как однозначное нарушение канонов и порядка церковной жизни", - заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ (МП).

Ранее в этот день в Андреевской церкви в Киеве началась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.

Теги: #церковь #упц_мп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

УПЦ-КП приняла решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов

Вселенский патриарх вручит Томос главе поместной православной церкви Украины 6 января

Более половины архиереев УПЦ (МП) вернули Вселенскому патриарху приглашения на объединительный собор

Собор св.Софии в Киеве не планируется для постоянного богослужения - Нищук

Спецслужбы РФ и "ДНР" запланировали в ряде городов Украины в день объединительного собора крестный ход и столкновения с правоохранителями – СБУ

Минкультуры обнародует результаты сверки музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах 17 декабря - Нищук

В ходе обысков у священнослужителей УПЦ (МП) собрано достаточно доказательств разжигания межконцессионной вражды - замглавы СБУ

СБУ задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения объединительного церковного собора

Архиерейский собор УПЦ-КП начнется в полдень в резиденции Филарета в центре Киева

В Киеве в Андреевской церкви проходит первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии

ПОСЛЕДНЕЕ

В оккупированном Крыму арестовали на два месяца крымскотатарского активиста Бекирова

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Во Львове двое людей госпитализированы после поражения электротоком на ж/д путях

Военное положение не сказалось на ограничении свобод и прав граждан – Турчинов

Первые 5 историй документально-телевизионного цикла "Герои украинского Донбасса" покажут в столичном кинотеатре через неделю

В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода

Второй день саммита ЕС пройдет на фоне социальных протестов в Бельгии

Украинцев среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет - МИД

Семь человек пострадали при столкновении военного грузовика с микроавтобусом возле Львова – Генштаб

"Укрзализныця" восстановила движение в западном направлении после обрыва контактной сети в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА