В Великобритании завершилось голосование депутатов-консерваторов о доверии Мэй

Голосование депутатов от британской Консервативной партии о доверии премьер-министру страны Терезе Мэй завершилось, сообщают в среду местные СМИ.

Среди проголосовавших - глава МИД Великобритании Джереми Хант, а также бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, который прибыл на голосование на велосипеде.

Сама Т.Мэй также приняла участие в голосовании.

Некоторые из депутатов после голосования разместили в своих аккаунтах в соцсетях сообщения о том, как именно они проголосовали. Так, например, член Консервативной партии Марго Джеймс загрузила фотографию бюллетеня, на котором она отметила, что "доверяет Терезе Мэй в качестве лидера партии".

Согласно прогнозу телеканала "Скай-ньюс", 186 из 317 депутатов проголосовали в поддержку Т.Мэй. Однако отмечается, что, так как голосование носит тайный характер, подобная оценка лишь примерная.

Британскому премьеру понадобится 159 голосов. В случае победы Т.Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Т.Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.