События

14:19 07.12.2018

В оккупированном Крыму суд арестовал на 5 суток адвоката Эмиля Курбединова

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Подконтрольный России Киевский районный суд г.Симферополя (оккупированный Крым) в пятницу арестовал сроком на 5 суток адвоката Эмиля Курбединова, подозреваемого в распространении экстремистской информации в интернете, сообщает объединение "Крымская солидарность".

"07.12.2018… Суд постановил адвокату Эмилю Курбединову административный арест в 5 суток ", - сказано в сообщении "Крымской солидарности" на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Как сообщалось, 6 декабря представители оккупационной власти Российской Федерации задержали в Крыму адвоката Э.Курбединова, который в частности защищает украинских моряков-военнопленных.

В четверг, 6 декабря, крымский суд около пяти часов рассматривал дело адвоката Э.Курбединова и перенес заседание на пятницу.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил, что Э.Курбединов защищает, в частности, украинских моряков-военнопленных. "Адвокат Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму. Он также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных", - написал Э.Бариев в Фейсбуке.

Он призвал международное сообщество, правозащитные организации, дипломатические учреждения и сообщество адвокатов отреагировать на это грубое нарушение.

Как сообщил "Интерфаксу" коллега задержанного Айдер Азаматов, Э.Курбединову вменяют статью 20.3 КоАП РФ (пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).

По данным источников "Интерфакса", Э.Курбединову вменяют размещение в соцсети "Фейсбук" поста с символикой "Хизб ут-Тахрир" в 2013 году.

Данная организация запрещена в России, но свободно действует в Украине. В 2013 году Крым являлся частью Украины, а весной 2014 года был аннексирован Россией.

Ранее адвокат Э.Курбединов провел 10 суток в изоляторе временного содержания в Симферополе в начале 2017 года за пост 2013 года материалов с символикой "Хизб ут-Тахрир" в соцсети "ВКонтакте".

Теги: #крым #адвокат
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