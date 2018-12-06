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12:56 06.12.2018

В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

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В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

Представители оккупационной власти Российской Федерации задержали в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Только что звонили из Крыма: сотрудники оккупационного "центра противодействия экстремизму" задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова", - написал Р.Чубаров в четверг в Фейсбуке.

В свою очередь, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил, что Э.Курбединов защищает, в частности, украинских моряков-военнопленных.

"Адвокат Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму. Он также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных", - написал Э.Бариев в Фейсбуке.

Он призвал международное сообщество, правозащитные организации, дипломатические учреждения и сообщество адвокатов отреагировать на это грубое нарушение.

Теги: #крым #адвокат #азовское_море #моряки
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