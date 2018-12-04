Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку

Задержанные 2 декабря в Тбилиси за незаконное хранение оружия шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили во вторник в знак протеста голодовку, сообщил журналистам один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили.

По словам адвоката, задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями. Во вторник Тбилисский городской суд оставил их под арестом.

Как ранее сообщалось, адвокаты настаивали на освобождении задержанных под залог, однако судья согласился с доводами прокуратуры, что задержанные в этом случае могут попытаться скрыться, а также совершить новое преступление или попытаться помешать следствию.

Шесть граждан Украины и один Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились.

Ранее Г.Ростомашвили заявлял, что задержанные не признают предъявленные им в понедельник прокуратурой Грузии обвинения, они в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Адвокат отметил, что задержанные граждане Украины утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

В беседе с журналистами адвокаты задержанных сообщили в понедельник, что задержанным предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств).

Шесть граждан Украины и один грузинский гражданин были задержаны накануне в ходе проведенной МВД Грузии спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси.

В МВД заявили накануне, что у задержанных были изъяты пистолеты и самодельный автомат. В ведомстве отметили, что они прибыли в страну 27 ноября, и на данном этапе следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную их связь с проходящими в стране политическими процессами.

Между тем, грузинские СМИ сообщили, что все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона "Донбасс".

Накануне в парламенте Грузии заявили, что ждут от МВД и СГБ ответов по поводу задержанных в Тбилиси граждан Украины, в частности, могли ли быть они связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и митингами оппозиции.

"Факт, что задержанные, это люди, которые приехали сюда не как туристы. Это прошедшие специальную подготовку люди, бойцы и они задержаны с соответствующим оружием и материалами", - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.