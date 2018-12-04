События

15:59 04.12.2018

Экс-глава Минкультуры Грузии, один из лидеров партии Саакашвили Руруа найден мертвым в своем доме

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Один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, бывший министр культуры страны Николоз Руруа во вторник был найден мертвым в своем доме в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, предположительно, политик скончался в результате сердечного приступа.

Н.Руруа с 2001 года активно сотрудничал с покойным премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и М.Саакашвили. В 2003 году он стал членом парламента Грузии от партии ЕНД, где занимал пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности и возглавлял делегацию в ПА НАТО.

В 2009 году Н.Руруа был назначен на пост министра культуры Грузии. Он ушел с этого поста в октябре 2012 года после смены власти в Грузии.

Теги: #грузия #саакашвили #партия
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