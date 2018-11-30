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17:11 30.11.2018

Адвокат: 21 украинский военнопленный моряк находится в "Лефортово", еще трое раненых – в "Матросской тишине"

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Адвокат: 21 украинский военнопленный моряк находится в "Лефортово", еще трое раненых – в "Матросской тишине"

В Москве (РФ) в СИЗО "Лефортово находятся 21 украинский военнопленный моряк, захваченный Россией в Керченском проливе, еще 3 раненых украинских военнопленных пребывают в лазарете СИЗО "Матросская тишина", сообщил адвокат Николай Полозов.

"По имеющейся информации 21 украинских военнопленных находятся в СИЗО "Лефортово". 3 раненых украинских военнопленных в лазарете СИЗО "Матросская тишина", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук подтвердила информацию о местонахождении 21 украинского моряка.

"Только что начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о том, что 21 украинский военнопленный в настоящее время находится в "Лефортово" и еще трое – в больнице. Но в какой именно больнице, не сообщил", - написала она.

Ранее в этот день заместитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила российскому "Интерфаксу", что 21 украинский моряк, арестованных в Крыму после инцидента в Керченском проливе, находятся под стражей в московском следственном изоляторе "Лефортово в настоящее время в карантине.

"Карантин предполагает раздельное нахождение в двух- или трехместных камерах в течение нескольких дней. В это время арестованным будет проведено медосвидетельствование, с ними пообщается психолог", - добавила зампред московского ОНК.

Теги: #полозов #адвокат #азовское_море #моряки
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