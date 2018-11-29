Переговоры по созданию единой православной церкви в Украине должны быть ускорены, считает советник президента

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко подчеркивает необходимость ускорения переговоров по созданию автокефальной церкви в Украине.

"Собор будет проводиться не завтра. Будет определенное подготовительное время: декабрь еще не начался… Я думаю, что будет небольшой срок для подготовительной работы, во время которого должны быть завершены все переговоры, которые ведутся на разных уровнях. Эти переговоры должны быть существенно ускорены с выходом на взаимопонимание, единство и на проведение собора", - сказал он из Стамбула в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

Отвечая на вопрос, что ожидается: митрополия, патриархия или епископат, Р.Павленко сказал: "Это вопрос, ответ на который мы услышим в ближайшие дни. Главное сейчас, что это независимая Церковь и нет никаких механизмов, которые бы привязывали украинскую церковь или к Вселенскому патриархату, или, тем более московской, или какой-либо другой церкви".