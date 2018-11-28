События

22:05 28.11.2018

РФ продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море, всего заблокировано 35 судов - Омелян

1 мин читать

Украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов, всего заблокировано 35 судов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", - написал министр на своей странице в соцсети Фецсбук в среду вечером.

По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"Всего заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - отметил В.Омелян.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.

"Цель очевидна – блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - отметил он.

Теги: #омелян #азовское_море #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

Вопросы правовой помощи плененным РФ украинским морякам будут решены - Минобороны

МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием освободить захваченных моряков

В Симферополе суд арестовал еще 9 украинцев с захваченных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

Еще двое украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

ПОСЛЕДНЕЕ

Бразилия отозвала заявку на проведение конференции ООН по климату в 2019 году

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

В ГАСИ показали дипломы о высшем образовании Алексея Кудрявцева в ответ на обвинения в СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА