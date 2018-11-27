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15:00 27.11.2018

ЕС продолжит отслеживать ситуацию после керченского инцидента

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Комитет ЕС по политике и безопасности обсуждал инцидент в Керченском проливе 26-27 ноября, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Все государства-члены вчера и сегодня провели важный обмен мнениями, в том числе, по действиям на последующих этапах. Мы продолжим отслеживать ситуацию по ее развитию", - сказала пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос, будут ли рассматриваться дополнительные санкции против России в связи с предстоящим очередным продлением действующего пакета ограничительных мер.

"Как и всегда, все рестриктивные меры должны быть утверждены единогласно всеми государствами-членами, то есть единогласным голосованием в Совете ЕС", - отметила М.Коцьянчич.

Она напомнила, что в настоящее время действуют разного рода санкции в отношении России в связи с украинской ситуацией, включая Крым.

Она также подтвердила, что ЕС в курсе решения о вводе военного положения на Украине на 30 дней. "Эти меры были приняты в связи с эскалацией, которую мы констатируем в регионе Азовского моря, - задержанием украинских судов и стрельбой по ним. Вы знаете, что мы не признаем аннексию Крымского полуострова и осуждаем агрессию России против Украины. Мы настаиваем на императивности того, чтобы все предприняли необходимые усилия с целью деэскалации. И мы ожидаем, что Россия предоставит свободный морской проход и освободит задержанные суда", - повторила М.Коцьянчич позицию ЕС по Крыму и Керченскому проливу.

Относительно введения в Украине военного положения М.Коцьянчич добавила, что в ЕС тщательно изучат соответствующие документы. "Но главные принципы, я полагаю, были ясны. Что касается свобод и гражданских прав, согласно заявлению президента Порошенко, не будет ограничений гражданских свобод, которые не являются необходимостью. И для нас это чрезвычайно важный пункт", - заявила представитель главы европейской дипломатии.

Теги: #ес #керч
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