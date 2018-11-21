События

13:26 21.11.2018

Движение через погранпункт в Новых Яриловичах на границе с Беларусью восстановлено

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Движение транспорта через пункт пропуска на украинско-белорусской границе в с.Новые Яриловичи Репкинского района Черниговской области было восстановлено около 11:30 в среду, сообщается на странице Черниговской областной государственной администрации в соцсети Facebook.

"Утром с представителями Черниговской ячейки ВОО "Авто Евро Сила" и ОО "Демократия будущего" встретились руководитель Черниговской областной государственной администрации Юлия Свириденко и ее заместитель Сергей Сергиенко. Участники акции согласились разблокировать работу таможенного поста и высказали просьбу обратиться от имени областной государственной администрации, в рамках полномочий областной государственной администрации, к депутатам-мажоритарщикам от области с требованием упразднить принятые законопроекты", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

Во вторник протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7. Черниговская среди них не упоминалась.

В Государственной пограничной службе во вторник сообщили, что на ПП "Новые Яриловичи" проводят акцию владельцы "еврономеров", однако на работу пунктов пропуска это не влияет. В свою очередь пресс-служба полиции Черниговской области сообщила, что активисты непрерывно ходят по пешеходному переходу возле ПП "Новые Яриловичи", чем перекрыли движение транспорта. "Время от времени они все же пропускают по несколько автомобилей, после чего возобновляют хождение по переходу", - сообщили в полиции.

Теги: #транспорт #движение
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