События

20:40 20.11.2018

В РФ в аэропорту обнаружены останки неизвестного человека

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На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.

По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Обстоятельства попадания человека на летное поле выясняются.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.

Теги: #шереметьево #рф #странности
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