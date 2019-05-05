События

21:50 05.05.2019

СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

1 мин читать
СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", - сказала С.Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. "Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - сказала С.Петренко.

По ее словам, расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства.

"Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация", - сказала представитель СК.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Теги: #шереметьево #скр #жертвы #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 05.05.2019
Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

19:03 05.05.2019
Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

18:29 05.05.2019
Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

16:00 05.05.2019
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

14:22 05.05.2019
Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

13:24 05.05.2019
Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

11:58 05.05.2019
Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

08:24 05.05.2019
Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

23:54 03.05.2019
Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

19:22 03.05.2019
Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону – СМИ

Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Президент и премьер поздравили львовян с Днем города

ПОСЛЕДНЕЕ

Находившийся в розыске гражданин Украины пытался пересечь границу по чужому паспорту

Число погибших в результате обстрелов из Газы израильтян возросло до трех человек

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Митрополит Епифаний поздравил архиепископа Святослава с Днем рождения, поблагодарив его за поддержку дружеских взаимоотношений между ПЦУ и УГКЦ

Менее трети латвийцев считают, что работать в частном секторе лучше, чем на государство

В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

В Кировоградской области пиротехники ГСЧС уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

В Киевской области введена специальная операция "Сирена": полиция разыскивает убийцу полицейского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА