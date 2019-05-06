Климкин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре на борту самолёта SSJ-100, совершившего накануне аварийное приземление в московском аэропорту "Шереметьево".

"Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

При этом он отметил, что в МИД пока не располагают подтверждением предварительной информации о том, что в авиакатастрофе пострадала гражданка Украины.

"Наши консулы проверяют информацию о гражданке Украины, пострадавшей в результате пожара на самолете SSJ100 в Шереметьево", - написал П.Климкин.