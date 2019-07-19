"Нордвинд" заявил, что рейс Москва-Ереван был эвакуирован из-за постороннего запаха в пассажирском салоне

Авиакомпания "Северный ветер" ("Нордвинд") заявила, что причиной эвакуации рейса Москва - Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета.

"В 00:45 МСК рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте перевозчика.

В сообщении уточняется, что в настоящее время пассажирам предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров сняты с воздушного судна и перегружаются в резервное воздушное судно.