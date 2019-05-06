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11:26 06.05.2019

Недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и погода - основные версии следствия по катастрофе в Шереметьево

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Недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и погода - основные версии следствия по катастрофе в Шереметьево

Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - отметили в СКР.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

Теги: #трагедия #шереметьево #пожар
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