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00:18 19.11.2018

Власти Харькова рассмотрят электронную петицию о ликвидации маршруток в городе

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Власти Харькова рассмотрят электронную петицию о ликвидации маршруток в городе

Электронная петиция о ликвидации маршруток в Харькове и замене их городскими автобусами и троллейбусами за месяц, прошедший после ее регистрации, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения городскими властями.

Как указано на официальном сайте Харьковского горсовета, по состоянию на 21:00 воскресенья, за петицию проголосовали 5тыс.381 человек (для передачи на рассмотрение властям города необходимо 5 тыс голосов).

По мнению автора петиции Дмитрия Николенко, маршрутки представляют собой крайне неэффективный, некомфортный и неконтролируемый вид транспорта.

"Современные харьковские маршрутки не справляются с пассажиропотоком: постоянно заполнены свыше нормы, интервалы очень большие и плохо контролируемые в течении дня, учёт пассажиропотока не ведётся вовсе (так как билеты не реализуются в принципе и вообще не понятно на каком уровне оседает оплата за проезд). Техническое состояние маршруток - оставляет желать лучшего", - говорится в петиции.

Ее автор предлагает заменить маршрутки городскими автобусами и троллейбусами.

"В связи с вышесказанным предлагается подойти к этому вопросу комплексно и заменить маршрутки - городскими автобусами и троллейбусными линиями. Ввести в них понятную систему оплаты и контроля (E-ticket, Visa, Master Card, QR-code), тем самым ликвидировав беспредел частных перевозчиков и обеспечив комфортный проезд харьковчанам", - говорится в петиции.

Теги: #петиция #маршрутки #украина #харьков
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