События

14:47 16.11.2018

Картина Дэвида Хокни продана за рекордные для ныне живущего художника $90 млн

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Полотно британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника" (Portrait of an Artist) было продано на аукционе послевоенного и современного искусства в Нью-Йорке за $90,3 млн.

Сумма является рекордной для произведения ныне живущего художника, говорится в сообщении аукционного дома Christie's. На полотне 1972 года изображены две мужские фигуры у бассейна на фоне яркого пейзажа.

Д.Хокни, 81-летний художник и фотограф из Великобритании, является одним из самых заметных представителей поп-арта. В 2011 году по результатам опроса 1 тыс. деятелей культуры Великобритании он был признан самым влиятельным британским художником в истории.

Теги: #картина #аукцион
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