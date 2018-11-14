Суд рассмотрит жалобы защиты на продление ареста Вышинского 11 декабря – адвокат

Херсонский апелляционный суд 11 декабря рассмотрит апелляционные жалобы защиты на определения о продлении срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Херсонский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб защиты на определения следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского на 14.30 11 декабря 2018 года", - написал адвокат на странице в Фейсбуке в среду.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. Так, 1 ноября суд продлил срок содержания под стражей до 28 декабря.