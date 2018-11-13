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13:33 13.11.2018

Украина и Республика Босния и Герцеговина завершили переговоры о доступе к рынкам товаров и услуг

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Украина и Республика Босния и Герцеговина завершили переговоры о доступе к рынкам товаров и услуг

Украина и Республика Босния и Герцеговина завершили двусторонние переговоры о доступе к рынкам товаров и услуг этой страны в рамках переговоров республики о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Сегодня Босния и Герцеговина находится на завершающем этапе 19-летнего процесса вступления в ВТО. Достигнутые договоренности с Украиной являются важным условием окончательного завершения многосторонних переговоров Боснии и Герцеговины со всеми заинтересованными странами-членами ВТО", – сообщило министерство во вторник.

Обязательства Боснии и Герцеговины о доступе к внутренним рынками товаров и услуг вступят в силу после того, как страна станет членом ВТО, уточняет МЭРТ.

Членами ВТО по состоянию на ноябрь этого года является 164 страны, еще 23 ведут переговоры о вступлении в организацию.

Теги: #герцеговина #босния #мэрт
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