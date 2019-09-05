МИД Украины направило ноту протеста БиГ из-за высказываний правительственного чиновника Додика

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за высказываний члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о "российском Крыме".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 2 сентября 2019 года о якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Отмечается, что МИД Украины ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"Учитывая высказанное намерение Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной является откровенным нарушением украинского законодательства и международного права", - подчеркнули в ведомстве.

В связи с указанным заявлением и намерением Додика посетить временно оккупированный Крым, в МИД Боснии и Герцеговины отправлено ноту протеста.