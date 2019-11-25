Экономика

09:54 25.11.2019

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

1 мин читать
Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры Министерства экономического развития и торговли.

"Перезагрузка власти... Состоялся очередной этап трансформации министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - написал он в Facebook.

В частности, смена руководства произошла в юридическом департаменте, департаменте международного торгово-экономического сотрудничества и евроинтеграции, департаменте стратегического развития сектора обороны и безопасности, департаменте управления госсобственностью, департаменте санкционной политике, развития информационно-комуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов, а также секторе избегания и выявления коррпции и секторе обеспечения работы госсекретаря министерства (самостоятельные подразделения).

Ранее Милованов уволил руководителя департамента интеллектуальной собственности Валерия Жалдака.

Теги: #кадры #милованов #мэрт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 22.11.2019
Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

11:08 22.11.2019
Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

10:50 22.11.2019
Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

10:25 22.11.2019
Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

10:01 22.11.2019
Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

17:19 21.11.2019
Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

17:01 21.11.2019
Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

16:59 21.11.2019
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

14:47 21.11.2019
Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

12:49 21.11.2019
Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi превысила норму в 157 раз

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

Коболев ожидает окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС во второй половине декабря

Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

Основатель TIS предложил взять в аренду аэропорт "Одесса" и привести его в порядок

"Укрзализныця" к концу 2019г выплатит около 1 млрд грн вознаграждения сотрудникам

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА