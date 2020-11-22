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06:15 22.11.2020

Статус кандидата в ЕС будет предоставлен БиГ, только когда она продвинется в выполнении условий Брюсселя

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Статус кандидата в ЕС будет предоставлен БиГ, только когда она продвинется в выполнении условий Брюсселя

Статус кандидата в Европейский союз будет предоставлен Боснии и Герцеговине (БиГ), только когда она продвинется в выполнении условий, поставленных Брюсселем, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Предоставление статуса кандидата может быть рассмотрено только тогда, когда будет достигнут прогресс по всем 14 ключевым приоритетам мнения, выраженного Европейской комиссией", - сказал он в субботу, выступая в Сараево после встречи с президиумом (коллективным главой государства) БиГ.

Он отметил, что властям Боснии и Герцеговины необходимо активизировать проведение приоритетных реформ, чтобы приблизить БиГ и ее граждан к ЕС.

"Более 80% населения страны поддерживают ее интеграцию в ЕС, и я уверен, что большинство политических лидеров, если не сказать - все, выполнят их желание", - подчеркнул Боррель.

Визит главы дипломатии ЕС в Сараево был приурочен к 25-летию Дейтонского мирного соглашения, которым прекращена война в Боснии и Герцеговине и определено ее государственное устройство.

Речь Борреля в Сараево опубликована на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Теги: #кандидат #ес #статус #босния
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