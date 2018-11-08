В Днепре стартует проект "Полицейский офицер громады" – полиция

Национальная полиция Украины запускает в Днепре пилотный проект "Полицейский офицер громады", сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины.

Этот проект обсуждался в четверг, во время встречи главы Нацполиции Украины Сергея Князева с представителями посольства США в Украине. Во встрече приняли участие представители руководства Нацполиции, советник руководителя отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мари Курт, руководитель регионального офиса ICITAP в Украине Джон Монтанье.

"Цель этого проекта - тесное взаимодействие участкового с объединенной территориальной громадой и ориентация полицейского на ее нужды" – говорится в сообщении на сайте Нацполиции в четверг вечером.

Представил иностранным коллегам проект "Полицейский офицер громады" заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

"Работа полицейского офицера громады будет более широкой, чем у его коллег. Участковый должен быть частью общества и предоставлять качественные услуги людям", - отметил А. Фацевич.

Руководитель регионального офиса ICITAP в Украине Джон Монтанье отметил, что главное в рамках проекта - сделать правильный подбор персонала, ведь участники проекта должны иметь специализированные навыки.

"Но однозначно главное - это существенная положительная перемена. Мы качественно меняем ситуацию. Это очень важный компонент успеха. И главное - это достаточно достижимо", - отметил Д. Монтанье.

Глава Нацполиции Украины С. Князьев отметил, что для каждого отдельного гражданина, который живет в небольших населенных пунктах, этот проект крайне необходим.

"Нацполиция поддерживает принципиальное изменение работы участкового офицера полиции на местах. Участковый должен заниматься людьми и оказывать всестороннюю помощь гражданам в любое время. Со своей стороны я готов гарантировать всестороннюю помощь. Однако участковые должны помнить, что результаты его работы будет оценивать общество", - отметил С. Князев.

Он добавил, что первый пилотный проект "Полицейский офицер громады" заработает в городе Днепр.