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08:09 08.09.2018

Зафиксированы очередные нарушения "школьного" перемирия со стороны боевиков РФ – украинская сторона СЦКК

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Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения зафиксированы очередные нарушения "школьного" перемирия со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС)

"Несмотря на объявленное с 29 августа 2018 "школьное" перемирие, в течение суток 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями, а также стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы" – говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром

"В направлении Крымского вооруженные формирования РФ применили гаубицы калибра 152 мм, запрещены минского соглашениями, потратив при этом 10 снарядов. В направлении Светлодарска боевики совершили 2 выстрела из 120 мм миномета" – отмечают в СЦКК.

Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 07.09.2018 года, на временно оккупированной территории патрулями Миссии в очередной раз зафиксировано тяжелое вооружение вооруженных формирований Российской Федерации, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения:

Мирное:

- танки неустановленного типа - 19 единиц;

- прицепная артиллерия неустановленного типа - 29 единиц;

Круглик:

- танки Т-64 - 4 единицы.

Боевики НВФ продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. 7 сентября, боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе населенного пункта Верхнешироковское.

В течение 07.09.2018 года украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон совместно с СММ ОБСЕ осуществлено координацию и сопровождение ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях:

- Станица Луганская - выполнение ремонтных работ на распределительной сети водопровода Станица Луганская;

- на участке Попасная - Золотое-3 - проведение осмотра и ремонтно-восстановительных работ Попаснянского районного водоканала;

- Красный Лиман - проведение аварийно-восстановительных работ на "Краснолиманском водозаборе";

- Авдеевка - обеспечение функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС)

- Золотое-5 - монтаж нового участка водопровода.

Теги: #нарушения #боевики #украина #сцкк
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