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16:52 07.09.2018

Москалькова сообщила, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось, он отказался от госпитализации

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Москалькова сообщила, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось, он отказался от госпитализации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова не ухудшилось, и он отказался от госпитализации.

"Наконец получила ответ от уполномоченного РФ на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья у Олега не ухудшилось. Ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также предоставляют поддерживающую смесь", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, Т.Москалькова утверждает, что О.Сенцов отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу. "Он якобы ссылается на отсутствие болезни и удовлетворительные условия содержания и лечения в медицинской части колонии. Но мы все хорошо знаем истинную причину его отказа. Поскольку в городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи и давят психологически", - заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Что же касается вопроса скорейшего обмена заключенными, то, как отметила Л.Денисова, российский омбудсмен сообщила, что не имеет таких полномочий.

"Жаль, что снова не получила детальной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова и других политзаключенных с соответствующими подтверждающими документами", – написала Л.Денисова.

Теги: #сенцов #омбудсмен #москалькова
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