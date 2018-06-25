Украинский омбудсмен просит Москалькову поскорее изучить ее предложения о посещении граждан в пенитенциарных учреждениях Украины и РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 июня направила российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с двумя планами посещения граждан Украины и РФ в пенитенциарных учреждениях, а также письмо о готовности содействовать российским дипломатам в посещении одного из граждан РФ, внесенных в список Т.Москальковой. Ответа до сих пор нет.

"Еще в субботу, 23 июня, я отправила письмо уполномоченному РФ с двумя планами по посещению граждан Украины и РФ, которые содержатся в исправительных учреждениях России и Украины. Москалькова Татьяна Николаевна, у меня вопрос к Вам, готова ли российская сторона выполнять договорённости президентов? Жду ответ", - написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она также выложила фотокопию письма от 25 июня на имя Т.Москальковой, в котором упоминает о двух письмах от 23 июня.

"…прошу Вас незамедлительно рассмотреть указанные письма и сообщить мне о принятом Вами решении", - говорится в письме Л.Денисовой от 25 июня.