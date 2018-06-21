Денисова просит Минюст Украины обратиться в ЕСПЧ относительно нарушения прав Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинского гражданина Олега Сенцова, заключенного по политическим мотивам в России.

"Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания считать, что Олега кормят принудительно", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она подчеркнула, что прием пищи против собственной воли является "жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством".

"Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - сообщила она.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

20 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению О.Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ.

20 июня в Москве генсек Совета Европы Т.Ягланд заявил журналистам, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.