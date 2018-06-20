События

11:55 20.06.2018

Денисова просит главу региональной делегации МККК посетить украинских политзаключенных и помочь в организации ее визитов

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Денисова просит главу региональной делегации МККК посетить украинских политзаключенных и помочь в организации ее визитов

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой осуществить визиты к нескольким украинским политзаключенным, а также оказать содействие ей в организации таких поездок.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него (цитирую) "очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос, может, завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке в среду.

Ввиду сложившейся ситуации она направила М.Барту официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - пояснила Л.Денисова.

Она прикрепила к своему сообщению фотокопию соответствующего письма.

Теги: #мккк #политзаключенные #денисова
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