Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу украинского омбудсмена с Сущенко

Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу в следственном изоляторе с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко, выданного советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата.

"Накануне суд по заявлению Черниюка, Денисовой и еще двоих лиц выдал им разрешение на встречу с осужденным Сущенко в ФКУ СИЗО-2 ("Лефортово"). Однако в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители неправильно указали свои должности", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова во вторник.

Она уточнила, что, "если заявители устранят допущенное нарушение и вновь обратятся в суд, их заявление будет рассмотрено судьей в установленный законом срок".

О недопуске на встречу в СИЗО с Р.Сущенко накануне сообщила Л.Денисова. По ее словам, делегацию не пропустили в "Лефортово", переадресовав со всеми вопросами в Мосгорсуд.

Украинский журналист 4 июня был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Р.Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.