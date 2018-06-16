В магазине Львова взорвался боеприпас для страйкбола – полиция

В один из магазинов Львова на ул.Широкой неизвестный мужчина бросил боеприпас для страйкбола, который взорвался, никто не пострадал.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 13:00 субботы.

"В один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление. На месте происшествия работают эксперты-вибохотехникы и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола.

Пострадавших нет.